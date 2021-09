Pazzini: “Inter dominata nel primo tempo, ma l’ha ribaltata da grande squadra”

Negli studi di DAZN dopo Fiorentina-Inter, Giampaolo Pazzini, doppio grande ex della sfida, ha fatto la sua analisi del match del Franchi

"L'Inter nel primo tempo è stata dominata dalla Fiorentina, ma l'Inter è rimasta sul pezzo consapevole che la viola poteva calare e delle proprie potenzialità. Speravano di venir fuori dopo. Sono rimasti calmi e concentrati: è la maturità che è servita per riprenderla. Inzaghi ha tante scelte, soprattutto in attacco. Dzeko e Lautaro partono davanti a tutti, ma il tecnico nerazzurro può ruotare anche in base all'avversario. Ora i valori sono molto equilibrati: non credo ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato".