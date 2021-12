Pazzini: “Inter cresciuta tanto, la mano di Inzaghi è importante. Sette mesi fa…”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante nerazzurro, ha sottolineato la grande crescita della squadra di Inzaghi nelle ultime settimane

"L'Inter è cresciuta tantissimo, basti pensare che solo tre settimane fa era a -7 dalla vetta. Sta giocando con grande consapevolezza. Vidal e non Gagliardini? E' la scelta che ci aspettavamo, Arturo è sempre stato volenteroso e positivo, penso si meriti questa occasione. Inzaghi è andato sul sicuro. Dzeko-Lautaro? Coppia che mi piace moltissimo, lavora bene insieme. E' la migliore dell'Inter. I nerazzurri stanno facendo un grandissimo lavoro, 7 mesi fa era difficile immaginarsi questa classifica. Ci sono tanti giocatori che stanno facendo benissimo, penso per esempio a Perisic, alla migliore stagione in Italia. Inzaghi? A me è sempre piaciuto, anche alla Lazio ha vinto e faceva giocare bene la squadra, ma era difficile pensare a un impatto così determinante. La sua Inter è imprevedibile, la sua mano è stata importante".