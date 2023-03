Pazzini: “Inter, settimana cruciale. Lautaro? Ora è un altro giocatore”

Intervenuto negli studi di DAZN, Giampaolo Pazzini , ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di stasera tra lo Spezia e l'Inter : "Il Porto ha un'importanza maggiore, ma oggi è importante per l'Inter anche per arrivarci bene. Inzaghi ha bisogno di Lukaku, anche per la Champions: lo vuole recuperare dandogli fiducia, è troppo importante.

I pochi punti in trasferta? Sono numeri non da Inter, c'entra molto il fattore mentale ed emotivo: non c'è continuità fuori casa dopo le grandi vittorie come col Napoli, in Supercoppa o col Porto. E' sicuramente un problema mentale. Questa settimana per l'Inter è fondamentale, sono tre partite cruciali per il destino dell'Inter.