Pazzini: “Inter, vittoria che vale doppio. Mi è piaciuta la personalità”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante nerazzurro, ha sottolineato la personalità e la maturità della squadra di Simone Inzaghi

"Dell'Inter mi è piaciuta la pazienza, la maturità. Era una partita importante per mettere pressione a Milan e Napoli e i nerazzurri sono riusciti a portarla a casa. Il vantaggio di giocare prima è che, se vinci, metti pressione alle altre. Una vittoria che vale doppio per l'Inter. Brozovic è insostituibile per questa Inter, giocatore unico in questa rosa. Non c'è un suo vice".