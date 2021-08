Pazzini: “Inter, giocatori forti e determinanti. Funzionali per Inzaghi. Correa…”

L'opinionista di Dazn ha parlato prima della partita con il Verona del momento dei nerazzurri

«Correa? Ottimo acquisto. Penso sia giusto per Inzaghi perché si conoscono bene, sa come farlo rendere per il meglio. Calhanoglu impiegato come Luis Alberto? Sono simili, ma il primo è più concreto, il secondo ha più fantasia. Il Verona l'ho visto bene nella prima partita, c'è entusiasmo, c'è il pubblico che emoziona, non si poteva più sopportare lo stadio vuoto», ha aggiunto.