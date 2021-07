Nella squadra dei volti di DAZN c’è anche l’ex Inter Pazzini: tutti i nomi

Il canale streaming che detiene i diritti di trasmissione della Serie A ha presentato palinsesto e squadra

Nuovi ingressi che si aggiungeranno ad una squadra composta da altri ex giocatori come Balzaretti e dall'allenatore Guidolin, che spesso affianca Pardo nelle sue telecronache. Nella lista dei commentatori della Serie A per Dazn non c'è per il momento Adani. Si sussurrava ci fosse anche lui che ha appena salutato Skysport. In modo amaro.