Finale Champions a Parigi, portavoce Cremlino: “Peccato, San Pietroburgo…”

Dmitry Peskov ha rilasciato questa dichiarazione dopo la decisione dell'UEFA di togliere alla città russa il match del 28 maggio

Ma il Comitato Esecutivo ha deciso di togliere alla Russia la finale della Coppa più importante in Europa. Non è tardata ad arrivare la reazione del Cremlino. La decisione di Ceferin e dei suoi consiglieri è stata definita 'shame' che tradotto dal russo ha due significati, peccato e vergogna. «E' un peccato che sia stata presa una simile decisione. San Pietroburgo avrebbe fornito le migliori condizioni possibili per ospitare questo evento calcistico», ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.