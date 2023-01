Pecchia: “Puniti oltre misura dal pari. Buffon ci teneva, rabbia perché…”

"C'è grande dispiacere per l'applicazione e per lo spirito di stasera. Il pareggio subito in quel modo ci ha puniti oltre misura. Fa rabbia perché i ragazzi raccolgono poco per quello che seminano. Abbiamo superato due turni e volevamo fare le nostre cose sapendo di affrontare una squadra di livello. Abbiamo giocato con personalità, qualificarsi sarebbe stato un premio per i ragazzi. Ci avrebbe dato consapevolezza del nostro potenziale”.