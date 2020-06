Pecci: “Inter? Rischia un finale in calando peggiore dell’anno scorso”

L’ex calciatore Eraldo Pecci a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della Coppa Italia, in programma da stasera.

Chi vincerà la Coppa Italia?

“Chi è più debole ha più vantaggio all’inizio, quando si riprendere. Ma non è detto che andrà così. Ci sarà più equilibrio però. Qui in finale va a finirci sempre la Juve, che è sempre la favorita”.

Come giocherà a centrocampo la Juve? Fuori Pjanic?

“Ha avuto una stagione non ottima, ma da qui alla fine ci sono partite per riabilitarsi. Sul bosniaco poi c’è il Barcellona, questo vuol dire che vale. Bentancur ha tutte le qualità per imporsi”.

Milan a trazione anteriore ma senza Ibra:

“Quattro mezze punte sono tante, ma la bilancia è dalla parte della Juve. Questo schieramento può intrigare. All’andata finì pari ma solo alla fine arrivò il pareggio dei bianconeri. Possono avere fiducia per questo incontro. Ma se non c’è sorpresa, passerà la Juve”.

E l’altra semifinale come la vede?

“L’Inter rischia un finale in calando, peggio dello scorso anno. I progressi però ci sono stati a prescindere dai risultati. Credo che in una partita secca possa giocarsela. Il Napoli qualche mese fa sembrava un malato inguaribile e invece ha cominciato a prendere delle buone medicine con Gattuso”.

Altra occasione persa per Balotelli?

“Il ragazzo ha ormai una certa età, poteva essere protagonista nella su città ma quando c’è di mezzo lui c’è sempre qualcosa che non va. Dispiace, perché a fine carriera si renderà conto di aver perso occasioni per sciocchezze”.