Pecci: “Inter sempre in controllo, vittoria meritata. L’assenza di Calhanoglu…”

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Eraldo Pecci, ex calciatore, ha parlato così della vittoria di ieri dell'Inter sulla Lazio: "L'Inter è stata sempre in controllo: era difficile segnare perché la Lazio attaccava con sei uomini e l'Inter faticava a fare gioco. L'assenza di Calhanoglu si è sentita, Gagliardini è entrato più per controllare Milinkovic-Savic. Poi sembrava si complicasse ma l'Inter è sempre stata in controllo e ha meritato la vittoria. Hanno pazienza, sono tranquilli e sanno che prima o poi faranno gol: non hanno frenesia, sono nello stato d'animo giusto. Ha Bastoni ho dato 7 perché oltre al gol bellissimo ha fatto un assist perfetto. Barella ha continuità, è il motore della squadra ed è l'esempio. Do l'insufficienza a De Vrij, ha fatto un errore non da lui e molto grosso".