Pecci: “Messi? Nell’Olimpo ci sono 4 ma non Leo. Mbappé sembra Ronaldo ma…”

Pecci: "Messi gioca come un numero 10 europeo e ha l'indole del Baggio, leader tecnico ma senza dover far per forza l'eroe o la storia. Nell'attico dei supertop ci abitano in 4: per me sono Di Stefano, Pelé, Maradona e Cruyiff, Messi ancora non ci è arrivato ma ha le credenziali per chiedere di entrarci. Non entra neanche Ronaldo il fenomeno, se vince il Mondiale magari Messi può entrare. Mbappé? Assomiglia a Ronaldo il Fenomeno come abilità e velocità, tecnicamente deve migliorare ma si vede che ha qualità, deve sperare che lo assista la salute"