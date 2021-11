Pecci: “Scudetto, Inter favorita perché dà senso di solidità. Ma sarà lotta”

Le parole dell'ex calciatore: "Inter? Perisic sta diventando leader come Calhanoglu, Dzeko sta facendo bene, ritroverà Lautaro"

Intervenuto durante La Domenica Sportiva, Eraldo Pecci, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter è la favorita, è la più strutturata e da sempre un senso di solidità: ha dei giocatori come Barella e Brozovic sempre sopra la media. Perisic sta diventando leader come Calhanoglu, Dzeko sta facendo bene, ritroverà Lautaro: ma sarà una bella lotta, sarà un campionato che per un po' ci darà la soddisfazione di vedere più squadre lottare. Inzaghi l'ha cercato anche la Juve, è riconosciuta la sua capacità".