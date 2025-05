"Un campionato emozionante fino in fondo, avevo detto che sarebbe stata difficile la trasferta di Parma per il Napoli, la Lazio si sa la sua forza, una domenica a pari quoziente di difficoltà. Mi aspettavo una vittoria dell'Inter e che il Napoli facesse fatica. Un punto di vantaggio? Il Napoli ha le mani sul campionato, l'ultima ce l'ha in casa".

"Anche se non è brillantissimo e appannato, è un miracolo che si avvera perché l'Inter è nettamente più forte. Sono stati bravi i giocatori del Napoli, l'allenatore e la società. L'Inter, anche se fallisse il campionato e le Coppe, non butterei via la stagione. E' stata protagonista in tutte le competizioni. Silenzio stampa? Si capisce la delusione di una squadra che si vede scappar via qualcosa che pensava di avere in mano ma non è giustificabile verso i tifosi un silenzio stampa di questo tipo"