Pecini, ex ds Samp: “Skriniar trattativa più soddisfacente. Andavo a Praga 20 volte al mese”

Riccardo Pecini, ex ds della Samp e oggi allo Spezia, ha raccontato i retroscena della trattativa per portare Milan Skriniar in blucerchiato

Marco Macca

Intervistato da goal.com, Riccardo Pecini, ex direttore sportivo della Sampdoria e oggi allo Spezia, ha raccontato i retroscena della trattativa per portare Milan Skriniar in blucerchiato:

"Forse Skriniar è stato l'acquisto più soddisfacente alla Sampdoria perché, all'inizio, quando è arrivato, aveva un rapporto difficile con l'allenatore. Ma poi si è presto le sue soddisfazioni molto presto. Lo metterei al primo posto per com'era da ragazzino e per il fatto che so che ha dovuto lottare per guadagnarsi il posto, anzi secondo me deve essere un esempio per tutti. Il trasferimento è stato difficile. Andavo a Praga circa 20 volte al mese! Non ce la facevo più!".

(Fonte: goal.com)