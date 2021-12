Pedrerol: “Real-Inter? Il Bernabeu aiuterà i Blancos. Lautaro? Qua in Spagna…”

Le parole del conduttore del Chiringuito: "Mi aspetto una partita molto intensa, una gara degna della Champions League"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Josep Pedrerol , conduttore del programma spagnolo "Chiringuito de Jugones", ha parlato così della sfida di questa sera tra l'Inter e il Real Madrid : "Mi aspetto una partita molto intensa, una gara degna della Champions League. Entrambe le compagini, d'altronde, vi arrivano al top. Il Real vive il suo miglior momento della stagione, con un Vinicius Jr stellare e una squadra molto compatta. Anche l'Inter però è in salute, ancor di più dopo la bella vittoria di Roma che lo tiene là in alto a contendersi un altro Scudetto".

"Dico il Real Madrid. Il fattore campo aiuterà i blancos , che manterranno il primato in classifica come leader del gruppo".

"Non lo scopriamo certo adesso. Lautaro è il punto di riferimento assoluto dell'Inter e un gran pericolo per tutte le sue avversarie. Il suo nome è sempre al centro del mercato e, viste le sue qualità, ciò non mi sorprende. Qua in Spagna se n'è parlato tanto in chiave Barcellona e, se continuerà così, se ne continuerà sicuramente a parlare a lungo".