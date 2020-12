Joao Pedro: “Scambio Nainggolan-Pavoletti? Non ho sentito niente. L’anno scorso Radja…”

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile scambio di prestiti tra Inter e Cagliari con Nainggolan in Sardegna e Pavoletti a Milano. Anche Joao Pedro ai microfoni di Dazn è stato interpellato su un possibile scambio tra il centrocampista e l’attaccante: “Nel mercato si parla tanto, sinceramente non ho sentito niente visto che abbiamo giocato 4 partite di fila e quindi c’è poco tempo per pensare ad altro. Radja ci ha aiutato tanto l’anno scorso, vedremo cosa succederà“.

(Dazn)