Pedullà distrugge Allegri: “E’ indifendibile. Alibi? A questo discorso non ci sto”

Il duro sfogo del giornalista: "Il vuoto pneumatico è peggiorato: fossi in Vlahovic mi farei qualche domanda"

Nel corso della trasmissione di ieri di Sportitalia, Alfredo Pedullà , giornalista, si p sfogato così contro Massimiliano Allegri dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League contro il Villarreal: "A settembre, ottobre e novembre eravamo stati molto critici perché non si è visto nulla: c'era stato in estate stato un mercato normale che è diventato importante a gennaio. Il vuoto pneumatico è peggiorato: fossi in Vlahovic mi farei qualche domanda. Ci sono stati 20 minuti decenti e poi la squadra nel secondo tempo è stata indecifrabile.

Allegri è indifendibile da 7.5 più 1.5 milioni a stagione: per un'eliminazione normale ai suoi predecessori hanno fatto la pelle. Questo è un processo che non può finire stasera: non è la solita eliminazione degli ultimi anni, è un'incompiuta di una programmazione che pensavi di poter migliorare con un acquisto a gennaio da 70 milioni. Rivisitiamo i mercati precedenti, i soldi spesi, le incompiute e gli allenatori che non hanno avuto negli anni precedenti: uno ha vinto lo scudetto e sembrava la vittoria del cartone, l'altro ha fatto dignitosamente quello che non apparteneva alle sue responsabilità. Adesso diciamo che Allegri ha degli alibi, io a questo discorso non ci sto".