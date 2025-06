"Ritengo insopportabile la vicenda Acerbi perché abbiamo superato i limiti, siamo sotto il vuoto pneumatico, ci sono precedenti e sarebbe il caso di dire basta. Ho conosciuto Acerbi, è un ragazzo istintivo, è un ottimo difensore con una carriera importante ma non è concepibile, siamo in piena deriva. Dire 'Io ti prendo a botte' non sta né in cielo né in terra, non appartiene all'ABC del comportamento di un professionista".

"Ci sono anche altri precedenti, il caso Juan Jesus, il no alla Nazionale, le risposte sui social, basta. Non è sostenibile accettare tutto e far passare tutto come ordinaria amministrazione. Gattuso ha fatto bene a dire di non chiamare Acerbi. A parte che se ti chiama la Nazionale devi scattare e non fare comizi sui social. Ma ancora tu Acerbi? Il calcio è una cascata d'oro, non è populismo ma la verità. La collezione di questi episodi non sta né in cielo né in terra, va combattuta e invece sta diventando normalità. Episodi che fanno venire il voltastomaco"