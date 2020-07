Pedullà su Conte: “Bicchiere mezzo pieno? Il bicchiere non c’è. Non scherziamo, spesi 200 mln e…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà si è espresso così in merito ad Antonio Conte e alle sue dichiarazioni pre-Bologna:

“Mi ero fatto un’idea sul concetto sul bicchiere mezzo pieno o vuoto, ora il bicchiere non c’è. Non scherziamo, parliamo di 200 mln spesi sul mercato. E’ stato un mercato indirizzato dall’allenatore, ora è un problema di fare e non hai fatto. All’inizio sì, ma con quel mercato avresti dovuto fare quarti di finale di Champions, finale di Coppa Italia e stare a contatto con la Juve. Quando sento parlare di 200 mln, faccio i complimenti alla società ma mi vengono i brividi. Non si nota la chimica di Conte, sono stupefatto: sono stati spesi 200 mln per giocatori che lui ha voluto, è indifendibile. Ha avuto tutto tranne Vidal e ora ci accorgiamo che manca la personalità”.