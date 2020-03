Pedullà critica l’UEFA: “Non ci sono Torri Gemelle o virus che tengano. Solo loro…”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha criticato apertamente la decisione della UEFA di rimandare la decisione sul possibile rinvio delle Coppe. Su Champions League, Europa League ed Euro 2020 si saprà dopo la riunione del 17 marzo con le federazioni europee. Ecco le sue parole che arrivano da un post su Twitter:

“L’Uefa stasera non si ferma, non ci sono Torri Gemelle o virus che tengano, ci sono solo loro con diecimila quintali di pelo sullo stomaco (al minuto). Riunione martedì per altre decisioni“.

(Fonte: @AlfredoPedulla)