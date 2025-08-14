"Trovo esagerato, assurdo e anche un po' patetico questo patriottismo nei riguardi di Donnarumma", dice Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 14:32)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha detto la sua sulla vicenda Donnarumma:

"Una breve parentesi su Donnarumma: trovo esagerato, assurdo e anche un po' patetico questo patriottismo nei riguardi di Donnarumma che ha tutta la mia solidarietà per quanto ha dimostrato in campo dopo non essere stato confermato. Ha tutta l'ammirazione per il portiere che è ma chi sui social scrive in varie lingue e anche chi commenta facendo tutta la partita inneggiando a Donnarumma per un patriottismo patetico e sbeffeggiando il portiere del PSG che è poi stato decisivo, è come se dovessimo mettere l'elmetto per fare gli italiani in questo caso quando non lo fanno in altri casi".

"Quelli che sprecano tempo per Donnarumma mi devono spiegare cosa fanno quando c'è da dire qualcosa sul movimento del calcio italiano e invece stanno muti. Questo patriottismo è anche sintetizzato da una grande dose di essere ruffiano per un tornaconto, io difendo Donnarumma e chissà cosa succede a mio favore. Donnarumma non ha bisogno di sviolinate e poi c'è il destino che presenta il conto. Quando fai tweet non li puoi più cancellare, devi chiedere scusa come mi è successo certe volte in passato quando le previsioni sono sbagliate. Qui invece si tratta di assumere un ruolo di scendiletto che non rientra nella mia concezione"

"Donnarumma ha vinto tutto, è andato via, è arrivato un altro portiere che non deve essere il capro espiatorio della vicenda Donnarumma. La notizia sul City è retrodatata che appartiene a maggio quando vi ho raccontato un'irruzione forte, vedremo presto il da farsi"