Pedullà / Inter-Atalanta, contatti in corso per Gosens: le cifre e la formula

Tutti i dettagli della trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per il passaggio di Robin Gosens: c'è già l'accordo con il calciatore

L'Inter e Robin Gosens sono sempre più vicini. Il club nerazzurro continua a lavorare in queste ore per definire l'affare con l'Atalanta per il passaggio dell'esterno tedesco. In questo senso sono ore calde per il trasferimento del classe 1994 con i due club che proprio in questi minuti stanno continuando a dialogare per trovare l'intesa totale.