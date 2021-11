Pedullà – Inter, Brozovic ha voglia di restare: per farlo ha una necessità

Il focus sul futuro del croato alle prese col rinnovo di contratto con l'Inter sul sito della Gazzetta dello Sport

Si avvicina il rinnovo di contratto di Brozovic con l'Inter? Come anticipato anche da Fcinter1908.it, settimana prossima è in programma il summit che i nerazzurri sperano sarà risolutivo sulla vicenda. Alfredo Pedullà ne ha parlato sul focus per il sito della Gazzetta dello Sport: "Marcelo ha davvero voglia di restare in nerazzurro. Diventerebbe un fedelissimo e già questo giustifica la necessità di avvicinarsi - magari giocando sui bonus - ai famosi 6 milioni a stagione che significano “altezza Lautaro”. Già, perché quel tetto è poi l’ambizione di chi deve rinnovare. Barella si è fermato un gradino prima, considerato che i suoi precedenti emolumenti erano stati raddoppiati. Chiariamo subito: non è una forma di gelosia o invidia nei riguardi dell’argentino, piuttosto la legittima aspirazione di un croato che si è caricato sulle spalle l’Inter in tempi non sospetti resistendo alle intemperie".