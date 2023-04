Pedullà: “Inter, ma quale premio Champions. Bisogna cambiare così i contratti”

Bisognerebbe concepire presto una strada diversa nel fare i contratti: bonus e controbonus se Tizio fa bene, ma se facesse male - questo è il caso - non potrebbe essere pizzicato sul portafoglio in modo sostanziale? Troppo comodo chiedere quando le cose vanno bene e non restituire qualcosa quando le cose vanno malaccio.

L’Inter è una perdizione mediatica: la stessa fonte nel giro di 10 ore garantisce che Inzaghi salterebbe sicuro in caso di elimInazione dalla Champions stasera. Questo 10 ore prima. Perché 10 ore dopo la tendenza è quella di scrivere l’esatto contrario, ovvero che Inzaghi resterebbe anche in caso di eliminazione. Simone deve turarsi il naso e staccare il tagliando per la semifinale mandando a gambe levate il Benfica. Non basterebbe per ritrovare il sorriso, ma almeno per tirare a campare e per rinviare quanto sembra oggi inevitabile a fine stagione”, si legge.