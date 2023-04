Pedulla: “Inter, Correa con la Fiorentina? Spero giochi Lautaro col sovraccarico”

Le parole del giornalista: "Domani è una partita troppo delicata per l'Inter. Si parla tanto di Champions, ma bisogna pensare anche al campionato"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così in vista della delicatissima sfida di oggi tra Inter e Fiorentina alle 18 a San Siro: "Io penso che in una fase della stagione bisogna fare un minimo di rotazione: dovrebbe giocare Correa? Io spero giochi Lautaro, con tutto il sovraccarico. Domani è una partita troppo delicata per l'Inter.