Pedullà: “Inter, Kostic gradito. Ma ci prova la Lazio: a breve l’incontro”

Anche il club biancoceleste si inserisce per l'esterno: e ha anche la carta per arrivarci

Aumenta la concorrenza per Filip Kostic. L'esterno serbo in uscita all'Eintracht Francoforte piace infatti molto in casa Inter, ma ora c'è un nuovo club in Serie A sulle sue tracce. Si tratta, come riporta Alfredo Pedullà, della Lazio: "Lo stesso esterno è stato accostato all’Inter ed è molto gradito alla società nerazzurra, solo che al momento non ci sono le condizioni per chiudere l’operazione. Tutto questo perché Kostic (scadenza contratto 2023) ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni.