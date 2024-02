Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato così la vittoria dell'Inter sull'Atletico Madrid: "Per le occasioni avute l'Inter poteva segnare di più, alla fine un risultato giusto, che ci può stare. Ha avuto sei palle gol, ne ha sfruttata una, può andare bene così in vista del ritorno. A Madrid sarà una gara completamente diversa. Non è stato il miglior Lautaro che in condizioni di normalità avrebbe sfruttato almeno un'occasione. Per Arnautovic è servito il supporto del pubblico, lui ha avuto il merito di non cadere dopo quelle occasioni sbagliate".