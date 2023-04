Pedullà: “Inter e Milan in semifinale? A luglio avremmo firmato per avere…”

Le parole del giornalista: "Io credo che gli amanti del calcio italiano dovrebbero sostenere le due squadre in semifinale"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così di Inter e Milan in semifinale di Champions League: "Il campionato sembra un film diverso. Se avessimo fatto dei pronostici a luglio e agosto, avremmo firmato per avere una squadra ai Quarti. Dobbiamo godere di questa situazione all'interno di un anno difficile. La Champions ci restituisce tutto quello che abbiamo perso. Io credo che gli amanti del calcio italiano dovrebbero sostenere le due squadre in semifinale".