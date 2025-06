Pedullà: “Patetici quelli che attaccano subito Chivu, dov’erano dopo Maccabi-Juve?”

Alfredo Pedullà ha voluto commentare l'1-1 dell'Inter contro il Monterrey nel Mondiale per Club

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto commentare l'1-1 dell'Inter contro il Monterrey nel Mondiale per Club.

Pedullà ha voluto puntare il dito contro chi ha attaccato subito Chivu: "Vorrei spendere una parola su Chivu che l'hanno già messo in croce: l'Inter delude, l'Inter stecca la prima, passo falso Inter. Ma è arrivato 10 minuti fa?! Vuole fare cose diverse, ha giocato col Monterrey che era una squadra abbordabile, ha fatto un primo tempo sufficiente l'Inter, meno bene il secondo tempo"

"Subito questi processi, questo modo tutto italiano di fare sensazionalismo per collezionare like e fare views, qual è il problema? Fino a 5 minuti fa stava a Parma, perché quando la Juve è uscita col Maccabi Tel Aviv non è stato fatto uno speciale sull'allenatore del periodo? Perché sparare sempre sui deboli? Sinceramente e veramente patetico"