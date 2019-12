Pedullà – Inter, nessun incontro con l’agente di Vidal: priorità De Paul, rispunta un vecchio nome

L’Inter non farà follie per Arturo Vidal. Secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, il club nerazzurro ha già fatto dei timidi sondaggi con il Barcellona per capire le possibilità di arrivare al cileno con la formula del prestito senza obblighi di riscatto.

L’agente del cileno Felicevich non ha incontrato l’Inter durante il suo soggiorno a Milano ma solamente il suo assistito Sanchez, altro calciatore nerazzurro, per una visita di cortesia.

Il profilo in pole per il centrocampo a gennaio resta De Paul, ma non bisogna dimenticare Matic, in scadenza con il Manchester United il prossimo 30 giugno ma con una clausola unilaterale – non ancora attivata dai Red Devils – di prolungamento per un altro anno.