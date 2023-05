Pedullà: “Inzaghi? Ha avuto grande forza: se ti bombardano così, esci di testa”

Intervenuto in collegamento con Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della stagione dell'Inter e soprattutto di Simone Inzaghi: "Siamo in una stagione atipica. Lo scudetto era stato assegnato in pectore al Napoli a dicembre. Lo stesso Inzaghi ha riconosciuto che l'Inter, in campionato, avrebbe dovuto fare un percorso diverso.