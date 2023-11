Pedullà: “Juve-Inter? Gli esteti si sono scandalizzati. Ma cosa doveva fare Inzaghi?”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà , giornalista, è tornato così su Juve- Inter di domenica sera: "Gli esteti del calcio si sono scandalizzati per lo spettacolo non indimenticabile di Juventus-Inter. Come se fossero reduci da settimane, mesi, di inenarrabili recite nel segno dello show. Hanno dato 5 ad Allegri e Inzaghi, ma sono due anni e mezzo che Max gioca così, gli sono rimasti soltanto due difensori mediatici (uno si occupa di ballo e dintorni).

Cosa avrebbe dovuto fare Simone Inzaghi, giocare tutta la partita all’attacco per rischiare di essere infilzato in contropiede? Avrebbe fatto la fine del pollo, quindi lo spiedo “no, grazie, lasciamolo agli altri che io non ci casco”. Se l’Inter ci avesse messo il 30 per cento del coraggio in più, soprattutto nel secondo tempo, avrebbe potuto incassare il jolly. Ma sono discorsi difficili a fine novembre quando la classifica è ottima e correre mezzo rischio in più non ha senso.