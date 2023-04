Pedulla: “Juve-Inter? Perché non è stata sospesa per razzismo”. E ironizza sugli arbitri

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, è tornato così sui fatti di Juventus-Inter di martedì sera: "Come mai non è mai stata sospesa una partita per razzismo? Non lo fanno mai, i cori razzisti si sentono in ogni partita. Non è possibile assistere a queste vergogne, l'arbitro deve sospenderle le partite. Difendiamo gli arbitri, sono i migliori del mondo", ha ironizzato.