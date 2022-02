Pedullà: “Kessie? Accostato anche all’Inter, ma i contatti più assidui li ha con…”

Franck è ormai un separato in casa rossonera, se rinnovasse sarebbe la notizia degli ultimi cinque anni

Tiene banco in casa Milan la questione legata al futuro di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è in scadenza a giugno 2022 e non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto. E al momento, come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è un solo club che al momento è molto vicino a prenderlo: "Franck è ormai un separato in casa rossonera, se rinnovasse sarebbe la notizia degli ultimi cinque anni. Possiamo lasciare il cinque per cento all'imponderabile, ma sembra evidente che le strade si separeranno.