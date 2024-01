Pedullà: “Lazio negli spogliatoi dopo 3′, con l’Inter poteva finire 0-6. Sarri…”

"Sarri ha detto di aver fatto una figuraccia internazionale, la squadra questa sera si è afflosciata e le responsabilità sono di tutti. Poi la Supercoppa Italiana in questo momento con la rimonta fatta in campionato e la semifinale raggiunta in Coppa Italia può aver pesato, ma a questo punto era meglio rimanere a Roma. Il suo cavallo di battaglia del calendario ormai è inutile ribadirlo, non cambieranno le cose. Dopo i primi 3 minuti la Lazio era già negli spogliatoi. Se oggi finisce 6-0 nessuno può dire nulla, la Lazio non fa un tiro in porta. Oggi c'erano più spettatori allo stadio e anche in tv, questa sconfitta è inammissibile. Non possiamo dire che le colpe siano soltanto dei calciatori. Di questa coppa a lui interessa poco ma questo non può giustificare la partita di stasera".