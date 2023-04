Pedullà: “Mago Thiago Motta, suo Bologna un computer. PSG lo stima, l’Inter…”

“L’altro Mago è Thiago Motta, allenatore del Bologna. Non è il suo soprannome, ma è come se lo fosse. È salito in corsa lo scorso settembre, sostituendo il povero Sinisa, il suo lavoro è quello di uno che sembra lì da due anni e non da sette mesi abbondanti. Non è soltanto il fatto di aver collezionato ben 37 punti, il Bologna ne aveva 6 al momento del suo arrivo.