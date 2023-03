Pedullà: “Mancini non può nascondere la verità anche se dal punto di vista mediatico…”

"Non ho condiviso le dichiaraizioni di Mancini. Non abbiamo ciriticato in base al risultato, ma in base ad un primo tempo sotto la media, a tratti vergognoso. Non si può nascondere la verità. Lui domani cambierà qualcosa perché ha capito di aver sbagliato. Si può perdere una partita. Critichiamo la modalità, e la modalità con la quale si è perso il match con l'Inghilterra non è degna di una squadra campione d'Europa. Mancini è l'unico che non comprende la meritocrazia del campionato. Dal punto di vista mediatico è il numero uno. Può perderne otto di fila, ma troverà sempre qualcuno che lo difenderà".