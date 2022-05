Pedullà: “Mkhitaryan? Non è esclusa proposta Roma più alta. L’Inter aspetta”

L’Inter aspetta Henrikh Mkhitaryan, ha proposto un contratto biennale da circa 3,5 milioni a stagione più bonus

Sono giorni decisivi per il futuro di Henrikh Mkhitaryan. L'Inter gli ha avanzato una proposta biennale da 3.5 milioni a stagione più bonus e il giocatore ha accettato: si attende però ora la mossa della Roma, che potrebbe rilanciare. Spiega Alfredo Pedullà: "E' possibile che – con Mourinho in evidente pressing – i giallorossi presentino una proposta superiore a quella dell’Inter. Mkhataryan è affascinato dall’Inter e dalla Champions, ha scelto, ma non va escluso che nelle prossime ore memorizzi una nuova proposta della Roma. E a quel punto dovrà essere lui a ribadire la sua scelta oppure riaprire al suo attuale club. Ecco perché fino a quel momento occorreranno pazienza e prudenza".