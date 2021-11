Pedullà: “Nandez ha in testa l’Inter: durante la sosta gli si deve chiedere…”

Il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, fa il punto sul futuro di Nahitan Nandez e il possibile trasferimento all'Inter

"Nandez ha in testa l’Inter, ma per andare ai nerazzurri ci dovranno essere le condizioni che devono coincidere con il Cagliari. In estate non hanno voluto mollare sulla valutazione del cartellino ed è stato giusto per non regalarlo. L’Inter voleva un obbligo di riscatto, il Cagliari lo avrebbe fatto a determinate condizioni. Durante la sosta si deve andare da Nandez e chiedergli se c’è con la testa per restare fino a giugno. Finora ha avuto un rendimento altalenante perché aveva la certezza di andare via e non è semplice ritrovarsi. Penso che se le motivazioni non sono massime per restare è meglio rinunciare a 4 o 5 milioni che tenere un giocatore demotivato".