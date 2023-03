Pedullà: “Abbiamo difeso Inzaghi fino a poco fa. Ma deve superare un limite importante”

"Abbiamo difeso Simone Inzaghi fino a pochi giorni fa, certo non lo scarichiamo a distanza di 72 o 100 ore. Pensiamo sia un buon allenatore con qualche limite importante che in qualche modo deve superare. Il più importante: evitare che le sostituzioni siano quasi uno scioglilingua, un passaparola, una cosa scontata. Esce Lukaku entra Dzeko, il difensore ammonito resta nello spogliatoio, il centrocampista con un giallo a carico anche. Situazioni didascaliche, le stesse mosse, senza aguzzare l’ingegno e spremere la fantasia come ha fatto Pioli nel momento di massima e profonda crisi del Milan. A Bologna sarebbe servito avere Lukaku, con il senno del prima e non soltanto del poi: nessuno avrebbe potuto prevedere il gol di Orsolini, ma l’imponderabile va messo in preventivo con la speranza di farti trovare pronto e con qualche munizione. E i tre attaccanti contemporaneamente in campo sarebbero serviti, alla larga dalle solite mosse".