Il Parma, che al momento è in una pessima condizione di classifica, si affida al mercato per cercare di risalire la china. E il club emiliano è alla ricerca di un colpo importante in difesa. Secondo quanto riporta Sportitalia, oltre a Benatia, affare ormai sfumato, è stato fatto un tentativo anche per Andrea Ranocchia, respinto però immediatamente dall’Inter. Il classe ’88 è infatti l’unico sostituto in rosa per Stefan De Vrij e Antonio Conte ci punta.