Alfredo Pedullà esclude qualsiasi discorso: "Poca fantasia. Non quella di Nicolò Rovella, piuttosto quella di chi – in assenza di argomenti – propone approfondimenti inutili sul centrocampista. Come se potesse accadere qualcosa, come se fosse accaduto qualcosa negli ultimi giorni. Il nulla. Già sarebbe stato complicato in presenza di una clausola, scaduta da un po' di giorni: quelli di ora sono discorsi per riempire le pagine, stop. La Lazio non può fare mercato, già questa cosa la pone in una situazione complicatissima rispetto a chi può spendere e lo sta facendo. Rovella sarà il perno del centrocampo, per il rinnovo ci sarà tempo, non è una questione di fondamentale importanza, adesso bisogna solo navigare a vista…".