FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pedullà: “Rovella? Come se potesse accadere qualcosa… Discorsi per riempire le pagine”

ultimora

Pedullà: “Rovella? Come se potesse accadere qualcosa… Discorsi per riempire le pagine”

Pedullà: “Rovella? Come se potesse accadere qualcosa… Discorsi per riempire le pagine” - immagine 1
Il centrocampista della Lazio è stato accostato a parecchi club, Inter inclusa, ma resterà in biancoceleste
Fabio Alampi Redattore 

Il nome di Nicolò Rovella è circolato parecchio in questa estate di calciomercato: il centrocampista della Lazio è stato accostato a parecchi club, Inter inclusa, ma tutto lascia pensare che resterà ancora in biancoceleste.

Pedullà: “Rovella? Come se potesse accadere qualcosa… Discorsi per riempire le pagine”- immagine 2
Getty Images

Alfredo Pedullà esclude qualsiasi discorso: "Poca fantasia. Non quella di Nicolò Rovella, piuttosto quella di chi – in assenza di argomenti – propone approfondimenti inutili sul centrocampista. Come se potesse accadere qualcosa, come se fosse accaduto qualcosa negli ultimi giorni. Il nulla. Già sarebbe stato complicato in presenza di una clausola, scaduta da un po' di giorni: quelli di ora sono discorsi per riempire le pagine, stop. La Lazio non può fare mercato, già questa cosa la pone in una situazione complicatissima rispetto a chi può spendere e lo sta facendo. Rovella sarà il perno del centrocampo, per il rinnovo ci sarà tempo, non è una questione di fondamentale importanza, adesso bisogna solo navigare a vista…".

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA