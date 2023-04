Pedullà: “Pagherei per sapere le scelte di Inter e Milan contro Roma e Lazio”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della corsa Champions in Serie A: "Juve-Milan alla luce di questi punti restituiti ha un sapore straordinario per la Juventus: giochi in casa una partita che fino a poco fa pensavi avesse un peso completamente diverso. Io oggi pagherei, simbolicamente, una cifra per capire le scelte di Pioli e Inzaghi rispettivamente contro Lazio e Roma prima delle semifinali. Se la logica ha voluto che, soprattutto per Pioli, è stato sempre effettuato un massiccio turnover, essendo sempre più importante lo scenario europeo rinunceresti ancora a Leao, Giroud e altri giocatori importanti contro la Lazio. E questo cambierebbe tutto".