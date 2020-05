Pedullà: “Tonali? Juve in pole, nessun contatto Inter-Cellino. Su Lautaro-PSG…”

Il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato della situazione di Sandro Tonali su Sportitalia e il duello per il centrocampista del Brescia: “La Juventus si è mossa prima dell’Inter. I bianconeri volevano chiudere a gennaio, mentre l’Inter non ha mai parlato con Cellino. Sono rimaste solo loro, toccherà al ragazzo decidere il suo futuro“.

Sul futuro di Lautaro Martinez, Pedullà non ha dubbi: “C’è solo il Barcellona. Si è parlato del Paris Saint-Germain, ma il suo sogno è giocare con Messi e lascerà l’Inter solo per i catalani. Il ‘Toro’ ha ricevuto un’offerta da 12 milioni di euro dai blaugrana e gli accordi sono già stati definiti. In questo momento non ci sono contatti tra Lautaro e l’Inter. I catalani non pagheranno i 111 milioni della clausola, ma se si arrivasse a un’offerta da 80/90 milioni più Vidal il discorso cambierebbe“.