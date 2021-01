Brambati: “Inter, un reparto tra i peggiori di Conte. Per Bergomi è la 4° rosa? Per qualità…”

Massimo Brambati, ex calciatore e ora procuratore, ha risposto alle domande di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘: “Per la Roma è quasi un esame di maturità, una partita che ti può cambiare la stagione. Fare due vittorie consecutive ti portano a sognare, almeno così succede nella Capitale. A Torino e Milano sanno gestire le vittorie, a Roma no. Però ci può stare la sorpresa di una Roma lì in alto. L’Inter? Ha una retroguardia che è tra le peggiori avute da Conte come allenatore. Non difendono bene. E’ quasi più importante per la Roma questa gara, perché si crea entusiasmo e autostima nel gruppo che ti puoi portare per le prossime gare”.

Bergomi ha detto che Juve, Milan e Napoli sono meglio come rosa dell’Inter:

“No. Per me Inter e Juve hanno i migliori organici per quantità e qualità. La Lazio per esempio ha qualità ma poi non ha qualità oltre gli undici titolari”.