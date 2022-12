Morte Pelè, anche l’ex tecnico dell’Inter Conte gli dice addio sui social

Si è levato un coro unico ed incredibile per salutare l'ex giocatore brasiliano e anche l'allenatore del Tottenham ha voluto dedicargli un pensiero

Anche l'ex allenatore dell'Inter, oggi alla guida del Tottenham, Antonio Conte si è unito al coro che si è levato in tutto il mondo e che in queste ore sta piangendo Pelè. Scomparso ad 82 anni per una lunga malattia, uno dei giocatori più amati della storia del calcio, ha lasciato un ricordo indelebile tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori.