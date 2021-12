Pelè nuovamente ricoverato. Condizioni stabili, sarà dimesso nei prossimi giorni

Lo ha riferito l'ospedale Albert Einstein di San Paolo, aggiungendo che è l'81enne ex calciatore in condizioni stabili e dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni

L'ex calciatore, 81 anni, in ospedale per terapie dopo l'operazione per rimuovere un tumore al colon Pelé è stato nuovamente ricoverato in ospedale per sottoporsi a cure per un tumore al colon. Lo ha riferito l'ospedale Albert Einstein di San Paolo, aggiungendo che è l'81enne ex calciatore in condizioni stabili e dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni.