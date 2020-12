Messi supera Pelé? No Santos: “Valgono pure i gol in amichevole, solo all’Inter ne ha fatti 8”

Per le statistiche ufficiali, nell’ultimo turno di Liga Lionel Messi ha superato Pelé per gol segnati con la maglia di un singolo club (644 reti con il Barcellona contro le 643 di O Rei con il Santos). Ma c’è chi protesta contro questo conteggio, ed è proprio il leggendario club brasiliano. Con un comunicato ufficiale diffusa in base a uno studio di Fernando Ribeiro, che fa parte della Asociación de Investigadores e Historiadores del Santos FC (Assophis), infatti, il Santos ha invocato l’inclusione nel conteggio anche delle 448 reti segnate dal tre volte campione del mondo in amichevole. Ecco il motivo:

“… Sono state realizzate contro le principali squadre dell’epoca: l’América de México e il Colo Colo (Cile) hanno subito nove reti di Pelé ciascuno; l’Inter, una delle principali squadre europee degli anni Sessanta, altri otto gol. (L’elenco dei club puniti da Pelé, ndr) è immenso, con partecipanti di peso: River Plate, Boca Juniors, Racing, Universidad de Chile, Real Madrid, Juventus, Lazio, Napoli, Benfica e Anderlecht. E proprio il Barcellona dove Messi gioca fu una vittima, quattro gol in quattro partite“.

La nota sostiene che il conteggio sarebbe necessario anche a causa del fatto che anni fa il numero delle partite ufficiali era molto basso, e che proprio per ovviare a ciò venivano organizzate molte amichevoli “disputate con uniforme ufficiale, regole ufficiali, con l’approvazione di federazioni nazionali e internazionali“.