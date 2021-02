Pellè: “Arrivate molte chiamate: ecco perché Parma. Sulla Serie A e la Cina…”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Graziano Pellè, reduce dall'esperienza in Cina tornato ufficialmente al Parma

Graziano Pellè si ripresenta. L'attaccante torna nel club ducale da svincolato a nove anni di distanza dall'ultima volta. Ecco le parole in conferenza stampa: "È un periodo particolare in tutto il mondo, non è la situazione migliore. La A era in una fase di crescita, stava cambiando mentalità, investendo su strutture e altri che fanno la differenza. E' sempre affascinante, uno dei campionati più combattuti".

Pellè ha parlato anche della Cina e del momento particolare: "Lì è partito in inverno e in quel periodo non si giocava. Eravamo in ritiro all'estero e quando siamo tornati la situazione era migliorata. Si conosce il regime che c'è in Cina, c'è un grande rispetto delle regole, sono un popolo enorme e hanno rispettato le regole al massimo, cercando di far passare il periodo. Quando sono tornato, nonostante il severo controllo, con quarantena, abbiamo giocato in una bolla cinque mesi. Eravamo chiusi in una struttura, non è stato. facile ma non lo è stato per nessuno".