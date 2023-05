Pellegatti: “Lukaku ora sembra quello di Conte. Spero che contro il Milan…”

L'auspicio di Carlo Pellegatti in vista dell'Euroderby di Champions League tra Milan e Inter: "Lukaku è in grande forma"

Ospite a Pressing su Mediaset, Carlo Pellegatti , giornalista e tifoso Milan, ha parlato così del parco attaccanti dell'Inter in vista dell'Euroderby:

"Il Milan deve essere preoccupato di affrontare l'Inter così come lo era prima di sfidare Tottenham e Napoli che poi ha superato. Grande rispetto per l'Inter, contro la Lazio è stata brillante e ha avuto tante occasioni. Spero giochi Dzeko con Lautaro anziché Lukaku. Dzeko non è al massimo della condizione, contro la Lazio ho visto un Lukaku quasi al livello del Lukaku di Conte. Da milanista mi preoccuperebbe avere Lukaku di fronte anziché Dzeko"